أرسلان: تصريح بوريل يؤكدّ أن المجتمع الدولي يقف خلف منع تحقيق عودة النازحين السوريين

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "التطورات الداخلية بملف النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم، وتكليف لجنة وزارية لزيارة سورية ولقاء الوزراء المكلفين من قبل الدولة السورية إيجابية وتعطي أملاً بتحقيق خرق جدّي في هذا الملف".

وأضاف: "أمّا تصريح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد "جوزيب بوريل" فيأتي ليؤكد ما قلناه مراراً وتكراراً، أنّ المجتمع الدولي وخلفه الدول المانحة هم من يرفضون على الدوام تحقيق العودة من خلال حجج واهية وشروط تعجيزية، ولا مبالاتهم بوضع لبنان وشعبه وشعوب المنطقة ككل أمر عادي، إلاّ أنا هذا لن يزيدنا إلا إصراراً على استكمال ما بدأناه وتحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين".