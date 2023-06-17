بحضور العديد من الوجوه البرلمانية والحقوقية...المرصد الأوروبي للنزاهة يقيم مؤتمراً في مجلس الشيوخ

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أقام المرصد الأوروبي للنزاهة بعد ظهر امس مؤتمراً في مجلس الشيوخ الفرنسي بحضور العديد من الوجوه البرلمانية والحقوقية، منهم نائبة رئيس مجلس الشيوخ السيدة باسكال جروني، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، السيد ماسيمو كاستالدو، والنائب مالك بن عاشور والمحامي وديع عقل.

وشاركت في المؤتمر جمعية اموالنا لنا ومجموعة كاليبر للقضاء الحر ممثلتين بالسيد فراس طنوس الذي تكلم طنوس عن حالة القضاء في لبنان وسرقة أموال المودعين في المصارف وحماية المنظومة السياسية والقضائية لنفسها عبر الالتفاف وحماية رياض سلامة.

وشدّد طنوس على أهمية القضاء الأوروبي بمساعدة لبنان عبر مساندة القضاة الشرفاء في معركتهم لمحاسبة الفاسدين.