"التجدد للوطن" نظم عشاءً تكريمياً للإعلاميين

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نظم تجمع "التجدد للوطن" عشاء تكريمياً للإعلاميين في مطعم "جنينة الخواجة" في السوديكو. وأكد رئيس الهيئة التنفيذية شارل عربيد ان التجدد للوطن قام كمساحة تشاركية تشاورية مؤمناً بلبنان الكيان الجامع لإبنائه، وقال: نحن جمهوريون وسطيون، مؤمنون بإتفاق الطائف ومتمسكون بالمناصفة، ونحن لسنا تجمع طائفي، بل نحن تجمع طائفة. واشار الى ان أولى ركائز الدولة إنتظام المؤسسات الدستورية، وعلى المجلس النيابي إنتخاب رئيس للدولة، رئيس مطمئن اصلاحي وتغييري، يتعاون مع حكومة متجانسة وقادرة. وتابع عربيد: "نريد لبنان المستقر، من حقنا وحق ابنائنا ان نعيش فيه بإستقرار وإطمئنان وأمان، بلد يتطلع شبابه بثقة الى غدهم، فيعود ويجذب من سبق وهجّره. وختم: "الاعلام الصادق الحر يبقى الأمل في إتساع الضوء وإشارة طريق الحقيقة"