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شبكة تهريب تحضّر لعملية تهريب المخدرات من لبنان إلى أستراليا

17
JUNE
2023
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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه:
 
"في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تهريب المخدرات إلى الخارج وتوقيف أفرادها".
 
ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، "توصّلت إلى معلومات مؤكدة حول قيام إحدى شبكات تهريب المخدّرات، بالتحضير لعملية تهريب كمية من المواد المخدّرة من لبنان إلى أستراليا عبر شحنة من زيت الزيتون".
 
وأضاف، "بعد المتابعة، تم تحديد هوية أحد أفراد هذه الشبكة، وهو مكلّف بالتنسيق مع المخلص الجمركي لشحن البضاعة، ويدعى: ف. ط. (مواليد عام 1988، سوري)، وبتاريخ 4-6-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الشويفات، وبالتزامن تم ضبط 10 غالونات من الزيت سعة الواحد 20 ليترًا بحوزة المخلص الجمركي الذي كان بصدد شحنها الى أستراليا".
 
وتابع البلاغ، "قد أجريت تحاليل مخبرية على عيّنات الزيت، بحيث تبيّن أن إحداها يحتوي على نسبة 50% من مادة "Methamphetamine"، وهي نوع من المؤثّرات العقليّة الخاضعة للرّقابة التي تدخل في تصنيع الحبوب المخدّرة".
 
بالتحقيق مع الموقوف، "اعترف بما نسب إليه".
 
ووفق البلاغ، "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف باقي أفراد الشبكة"
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