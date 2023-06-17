"التيار" رداً على اتهامات أبي نجم وعزيز: كذب وافتراء لغايات في نفس من يشغلهما

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رد التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي على تويتر على الإفتراءات التي كان قد اطلقها كل من طوني أبي نجم وجان عزيز بحق رئيس التيار الوزير جبران باسيل، وجاء في الرّد:

في غضون ساعات تقاطع المتشابهان بالمصداقية والروائية طوني أبي نجم وجان عزيز على اتهام رئيس التيار كذبًا وافتراءً، لغايات في نفس من يشغّلهما: واحد لحرف النظر عن تورطه بسرقة اموال اللبنانيين وآخر لحقد قديم يجمعه بمعلّمه الجديد.

نكتفي بنفي كل ما أورداه جملة وتفصيلا، وخصوصا في مسألتي رجليّ الأعمال وجمعية الطاقة والأملاك البحرية في البترون اضافة الى العلاقة مع حزب الله الذي لا يفقه فيها شيئاً. إن اتهاماتهما باطلة أساساً، كمصداقيتهما الهشّة.