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البنك الدولي: نسبة تضخّم أسعار الغذاء في لبنان 350% خلال سنة واحدة

17
JUNE
2023
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سجل لبنان أعلى نسبة تضخّم إسميّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء حول العالم، بلغت 350% خلال سنة واحدة (نيسان 2022 ونيسان 2023)، وفق أرقام محدّثة للأمن الغذائي أصدرها البنك الدولي أول حزيران الجاري والتي تعطي لمحة عن نسب التغيّر السنويّة لمؤشّر الغذاء في مؤشّر تضخّم الأسعار في عدد من البلدان حول العالم.
 
وفي التفاصيل، التي أوردها التقرير الإقتصادي الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني، فقد كشف البنك الدولي أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كلّ فئات الدخل حيث أنّ 70.6% من البلاد ذات الدخل المنخفض و81.4% من البلاد ذات الدخل المتوسّط الأدنى و84.0% من البلاد ذات الدخل المتوسّط المرتفع قد شهدت نسب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة الـ5%، ولدى بعضها نسب تضخّم فاقت نسبة الـ10%، مشيرا الى أنّ 80.4% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من نسب تضخّم عالية ونسب تضخّم مرتفعة في مؤشّر أسعار الغذاء.
 
وأشار التقرير الى أنّ البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخّم في أسعار الغذاء تقع في القارّة الأفريقيةّ، وشمال أميركا، وأميركا اللاتينيّة، وجنوب آسيا، وأوروبّا وآسيا الوسطى، لافتا الى أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء (والتي هي كناية عن نسبة التضخّم الإسميّة في أسعار الغذاء ناقص نسبة التضخّم الإجماليّة) قد تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في 84.5% من البلدان ال161 المشمولة في التقرير. وسجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين شهر نيسان 2022 وشهر نيسان 2023 (350% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، متبوعاً من الأرجنتين (115%) وزيمبابوي (102%) للذكر لا للحصر. أمّا في ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان 81% في الفترة المذكورة، تبعته فنزويلا (35%) و زيمبابوي (27%)، ورواندا (26%).
 
يشار الى أنّ نسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام بين شهر كانون الثاني 2023 وشهر نيسان 2023 للبلدان التي حدّثت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة.
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