عناوين الصحف ليوم السبت 17 حزيران 2023

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الأخبار: الإنترنت غير الشرعي: حيتان يبلعون ديوك الأحياء

فرنسا تدعم حلاً واقعياً لا مرشّحاً معيناً

في بشري... حتى جبران «قوات»!







الديار: لودريان في بيروت مع مجموعة أسماء توافقية لرئاسة الجمهورية

طرح الانتخابات النيابية المبكرة يسقط في مهده



نداء الوطن: ماكرون وبن سلمان يدعوان إلى"وضع حد سريع للشغور السياسي في لبنان"

"أوهام وأرانب" برّي وبو صعب: كوارث مُحبَطة وانتخابات مبكّرة

اللواء: باريس لمبادرة جديدة تواكب القمَّة الفرنسية - السعودية

فرنجية مقابل رئاسة الحكومة والثلث المعطِّل وحاكمية المركزي والملف النفطي





البناء: سقوط محاولة فرض رئيس بالـ 65 صوتاً في الدورة الأولى فتحت الطريق لاستعادة فرنسا التفويض ماكرون وابن سلمان: اتفاقات اقتصاديّة وماليّة ضخمة… وعودة إلى تنشيط المبادرة الفرنسيّة في لبنان بو صعب بعد لقائه برّي: الانتخابات المبكرة للخروج من عجز المجلس عن الحوار وانتخاب رئيس





النهار: "ملف الإخفاق" على طاولة ماكرون وبن سلمان



الجمهورية: ماكرون وبن سلمان يستعجلان الرئيس

l'orient le jour: Mohammad Hammoud, « l’un des plus dangereux terroristes au monde » de retour au Liban