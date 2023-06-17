عناوين الصحف ليوم السبت 17 حزيران 2023

الأخبار: الإنترنت غير الشرعي: حيتان يبلعون ديوك الأحياء
فرنسا تدعم حلاً واقعياً لا مرشّحاً معيناً
في بشري... حتى جبران «قوات»!
الديار: لودريان في بيروت مع مجموعة أسماء توافقية لرئاسة الجمهورية
طرح الانتخابات النيابية المبكرة يسقط في مهده
نداء الوطن: ماكرون وبن سلمان يدعوان إلى"وضع حد سريع للشغور السياسي في لبنان"
"أوهام وأرانب" برّي وبو صعب: كوارث مُحبَطة وانتخابات مبكّرة
اللواء: باريس لمبادرة جديدة تواكب القمَّة الفرنسية - السعودية
فرنجية مقابل رئاسة الحكومة والثلث المعطِّل وحاكمية المركزي والملف النفطي
البناء: سقوط محاولة فرض رئيس بالـ 65 صوتاً في الدورة الأولى فتحت الطريق لاستعادة فرنسا التفويض ماكرون وابن سلمان: اتفاقات اقتصاديّة وماليّة ضخمة… وعودة إلى تنشيط المبادرة الفرنسيّة في لبنان بو صعب بعد لقائه برّي: الانتخابات المبكرة للخروج من عجز المجلس عن الحوار وانتخاب رئيس
النهار: "ملف الإخفاق" على طاولة ماكرون وبن سلمان
الجمهورية: ماكرون وبن سلمان يستعجلان الرئيس
l'orient le jour: Mohammad Hammoud, « l’un des plus dangereux terroristes au monde » de retour au Liban