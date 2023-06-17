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عناوين الصحف ليوم السبت 17 حزيران 2023

17
JUNE
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الأخبار: الإنترنت غير الشرعي: حيتان يبلعون ديوك الأحياء

فرنسا تدعم حلاً واقعياً لا مرشّحاً معيناً
في بشري... حتى جبران «قوات»!

 

 

 


الديار: لودريان في بيروت مع مجموعة أسماء توافقية لرئاسة الجمهورية
طرح الانتخابات النيابية المبكرة يسقط في مهده

 

 

 


نداء الوطن: ماكرون وبن سلمان يدعوان إلى"وضع حد سريع للشغور السياسي في لبنان"
"أوهام وأرانب" برّي وبو صعب: كوارث مُحبَطة وانتخابات مبكّرة

 

 

 

 

اللواء: باريس لمبادرة جديدة تواكب القمَّة الفرنسية - السعودية

فرنجية مقابل رئاسة الحكومة والثلث المعطِّل وحاكمية المركزي والملف النفطي

 

 



البناء: سقوط محاولة فرض رئيس بالـ 65 صوتاً في الدورة الأولى فتحت الطريق لاستعادة فرنسا التفويض ماكرون وابن سلمان: اتفاقات اقتصاديّة وماليّة ضخمة… وعودة إلى تنشيط المبادرة الفرنسيّة في لبنان بو صعب بعد لقائه برّي: الانتخابات المبكرة للخروج من عجز المجلس عن الحوار وانتخاب رئيس

 

 

 



النهار: "ملف الإخفاق" على طاولة ماكرون وبن سلمان

 

 

 

 


الجمهورية: ماكرون وبن سلمان يستعجلان الرئيس

 

 

 

 

l'orient le jour: Mohammad Hammoud, « l’un des plus dangereux terroristes au monde » de retour au Liban

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