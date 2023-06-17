لودريان في بيروت مع مجموعة أسماء توافقية لرئاسة الجمهورية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

بحسب معلومات «الديار» فان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي يفترض ان يزور بيروت خلال الايام المقبلة سيحمل معه مجموعة اسماء لمرشحين رئاسيين سيجول بهم على القوى المعنية.



ويبدو ان الفرنسيين وبعد الجلسة الرئاسية الاخيرة وصلوا الى قناعة بتعذر احياء مبادرتهم السابقة التي تقوم على مقايضة رئاسة سليمان فرنجية للجمهورية بتولي السفير نواف سلام رئاسة الحكومة، لذلك بدأوا يعملون على الترويج لمرشح ثالث، وهذا ما فهمته شخصيات التقت مؤخرا مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل.