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المجلس عاجز عن انتخاب رئيس علماً أن الترقب لما سيحمله الموفد الفرنسي

16
JUNE
2023
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مقدمة نشرة أخبار OTV المسائية:

المجلس النيابي اللبناني عاجز عن انتخاب رئيس.
هذا هو الواقع المُحزن، الذي يستدعي تدخلات خارجية، وهو واقع لا يمكن وصفه بأقل من كارثي ومأساوي، إذا ما أضيفت إليه كل التجارب الفاشلة في اقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة منذ اربع سنوات على الاقل.
وبناء عليه، كل الانظار اليوم، لا على آراء الكتل، ولا على تواصل النواب، بل على آراء الدول وتواصلها، والحدث اليوم في هذا الاطار، شهدته باريس، من خلال اللقاء الذي جمع الرئيس ايمانويل ماكرون بولي العهد السعودي، علماً أن الترقب المحلي سائد لما سيحمله الموفد الفرنسي الجديد الاسبوع المقبل الى بيروت.
وبعيداً من الشأن السياسي المحلي، لا تزال تداعيات مؤتمر بروكسل ترخي بظلها الثقيل على لبنان، نظراً إلى ما عبَّرت عنه بعض المواقف من اخطار على مستقبل الكيان.
واليوم، قال الرئيس العماد ميشال عون في بيان: إن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل لا يريد التطبيع مع النظام السوري، وهذا شأنه، أما حديثه عن إبقاء النازحين في الدول المضيفة وربط عودتهم بالحل السياسي فهذا شأننا ومصير وطننا، ونرفضه جملة وتفصيلاً، ونرفض ان يدفع لبنان ثمن الحرب التي شُنَّت على سوريا. واضاف الرئيس عون: إن مشروع دمج النازحين في المجتمع اللبناني هو تدمير ممنهج للبنان؛ وأسئلة مشروعة لا بد وأن تُطرح حول دور فرنسا وألمانيا في هذا الشأن: من منحهما حق التلاعب بمصير لبنان؟ لأجل ماذا؟ ولمصلحة من؟ وأي مستقبل لسوريا ولبنان تريدون دعمه” وانتم تسعون لتخريب نسيج البلدين وضرب مقومات وجودهما؟ وختم الرئيس عون: إن مشروع الدمج يلغي عودة السوريين الى بلادهم وأرضهم مع ما يحمل ذلك من تداعيات على لبنان وعلى سوريا على مختلف الصعد… هو قرار يقوّض المجتمعين اللبناني والسوري معاً، وعليهما رفضه ومقاومته مهما كلّف الأمر، والتنسيق بين الدولتين ضرورة من أجل تحقيق العودة الكريمة والآمنة.

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