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قائد الجيش: القيادة ستواصل العمل بمختلف الوسائل المتاحة لتأمين حاجات الطبابة

16
JUNE
2023
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افتتح قائد الجيش العماد جوزاف عون وسفير المملكة الهولندية في لبنان Hans Peter van der Woude قسم العناية الفائقة في الطبابة العسكريّة المقدَّم من السلطات الهولنديّة عبر برنامج التعاون العسكري - المدني بحضور الملحق العسكري الهولندي وعدد من الضباط.

وتفقّد العماد عون والسفير van der Woude القسم المفتتح والمختبرات العسكريّة المركزيّة ومختبر تمييل القلب وآلة توليد الأوكسيجين. كما اجتمع قائد الجيش بالضباط وأشاد بالجهود التي يبذلونها، والمستوى المتطوّر الذي بَلَغَتْه الطبابة لناحيتَي التجهيزات الحديثة والكفاءة المتقدّمة، والإنجازات الكبيرة المحقَّقة في إطار تأمين الرعاية الصحية للعسكريين وعائلاتهم.
وتوجَّه إليهم بالقول: "تكتسب الطبابة أهميّة بالغة في ظل الظروف الحالية، وقيادة الجيش تبذل أقصى طاقاتها في هذا الشأن، وتُخصص الجزء الأكبر من المساعدات لدعم الطبابة العسكرية بهدف الحفاظ على صحة العسكريين وعائلاتهم".


وأضاف: "كنتم أبطالًا في تصديكم لجائحة كورونا وساهمتم في إنقاذ رفاقكم. أنتم تؤمّنون العناية الصحية لأكثر من 400 ألف مستفيد على امتداد الأراضي اللبنانية. المعارك والمهمات القتالية تحصل على فترات متباعدة، لكنكم تخوضون معارك يومية لتنفيذ مهمتكم النبيلة".
وتناول الوضع الاستثنائي القائم نتيجة الأزمة: "ستواصل قيادة الجيش العمل بمختلف الوسائل المتاحة لتأمين حاجات الطبابة وتعزيز قدراتها. في الوقت نفسه، أدعوكم إلى مزيد من التضحية، والتحلي بالصبر والإرادة حتى نتجاوز الصعوبات التي تفرضها المرحلة الراهنة".

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