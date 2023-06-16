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الثنائي يحشر الحريري .. هذا بديل ثنائية فرنجية - سلام!

16
JUNE
2023
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خاص tayyar.org

عُلم أن الثنائي الشيعي يسوّق معادلة جديدة تقوم على استبدال السفير نواف سلام بالرئيس سعد الحريري، وفي اعتقاده أنه بذلك يحفظ ضلعها الأول، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، من جور الأيام، ويُبطل مفاعيل الخسارة التي نزلت بهذا الفريق في جلسة ١٤ حزيران.
كما عُلم أن الثنائي يُطمئن المتصلين به بأن هذه المعادلة الجديدة حضرت في الاجتماع الذي جمع اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وتبيّن أن الثنائي استولد هذه المعادلة تحوّطا لأي استدارة فرنسية قد تنتج من التغيير الذي أحدثه ماكرون في الفريق المقرر بالمسألة اللبنانية. ويعتقد الثنائي أنه بذلك يستبق فيُبطل أي تبديل جذري في صيغة التسوية المتعثرة (سليمان فرنجية - نواف سلام).
وكان لافتا اليوم أن بعض مسؤولي حركة أمل احتفلوا بالصورة التي راجت اليوم وجمعت ماكرون وبن سلمان والحريري في الاليزيه، معتبرين أنها الاختراق المنشود، قبل أن يتبيّن لهم أن الصورة قديمة وتعود الى ١٠ نيسان ٢٠١٨.

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