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في إطار السعي الى تحسين واقع النزلاء ومتابعة الملف الصحي من مختلف جوانبه، نظمت جمعية "نضال لأجل الإنسان" بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي يوم كشف طبي لنزيلات سجن بعبدا.

وقد قامت الطبيبة النسائية الدكتورة شارلوت الحجار بالكشف على السجينات، ومعاينتهن في غرفة المعاينة الخاصة في السجن، على ان تستتبع هذه الخطوة بزيارات دورية من شأنها التركيز على ضرورة الاهتمام بالصحة الجسدية.

وفي ختام هذا النهار، جرى حوار مشترك بهدف التوعية على حقوق السجينة البديهية بالصحة والوصول للعلاج من جهة، كما على أهمية عدم إهمال الجانب الصحي والاهتمام بالنظافة الشخصية من جهة أخرى.