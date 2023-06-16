في منتدى اوسلو...اللواء ابراهيم تحدث عن “سلطة الامر الواقع واللاعبين خارج اطار الدولة”

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أعلن المكتب الاعلامي للمدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم في بيان، ان اللواء ابراهيم تحدث في ندوة بعنوان “سلطة الامر الواقع واللاعبين خارج إطار الدولة وكيفية التعامل معهم في دول العالم”، أقيمت ضمن فعاليات “منتدى اوسلو” الذي ينعقد بنسخته الخامسة عشرة في النروج.

أدارت الندوة الصحافية الاميركية سيمونا فولتين مراسلة “الغارديان” و”الفورين بوليسي” في الشرق الاوسط. وتحدث فيها الى جانب اللواء ابراهيم يقظان الجيبوري ومطلق القحطاني.

وكان الحضور من مختلف انحاء العالم وخصوصا الدول المعنية بوجود قوى أمر واقع في اراضيها.

وينعقد منتدى اوسلو بنسخته ال15 بعنوان “الاحتفال بالتضامن”، ويجمع الوسطاء الكبار ورؤساء دول ومنظمات دولية وينعقد بعيدا من الاعلام وضمن قواعد “شاتهام هاوس” الصارمة.