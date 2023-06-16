رسميًّا.. رفع الحظر الإماراتي اعتباراً من اليوم!

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أشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، في تصريحٍ لوكالة “رويترز”، إلى أنّ الإمارات رفعت حظر منح تأشيرات الدخول للمواطنين اللبنانيين.

وجاء ذلك بعد تعليق موقت عزاه مسؤول إماراتي إلى مخاوف أمنية.

وكان مواطنون لبنانيون قد أفادوا في الأسابيع الماضية، بأن الإمارات لا تمنح اللبنانيين خارجها تأشيرات دخول. وذكر وكيلا سفر في لبنان لـ”رويترز” أنّهما غير قادرين على طلب تأشيرات لدخول اللبنانيين إلى الإمارات من خلال النظام المعتاد عبر الإنترنت.

وقال بو حبيب إن سفير لبنان في الإمارات أبلغه مساء أمس الخميس بإعادة العمل بالتأشيرات للبنانيين ابتداء من اليوم الجمعة”. ولم يصدر تعليقٌ فوريّ من حكومة الإمارات.