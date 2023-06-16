أطلق النار خلال إشكال في التبانة فأصاب أحد المواطنين ما أدى إلى وفاته!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

“بتاريخ 25-05-2023 وفي محلة التبانة، حصل إشكال بين عدة شبان تطوّر إلى تبادل إطلاق نار من مسدسات وبنادق حربية، أُصيب على إثره المواطن (ع. ر.، مواليد عام 1978) الذي ما لبث أن فارق الحياة، إضافة إلى إصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

بنتيجة المتابعة الفورية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكّنت من تحديد هوية أحد المشاركين الرئيسيين في الاشكال والذي أقدم على إطلاق النار باتجاه (ع. ر.) وقتله، ويدعى: ص. م. (من مواليد عام 2001، فلسطيني) وهو من الأشخاص الخطرين، ومطلوب للقضاء بموجب مذكّرَتَيْ توقيف وبلاغ بحث وتحرٍّ، وخلاصة حكم بجرائم إطلاق نار ومخدّرات.

بنتيجة عمليات الرصد والمراقبة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة الأسواق الداخلية، على متن دراجة آلية نوع “سويت” لون أسود. بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء”.