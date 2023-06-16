بوصعب: تمنيت على بري بدء التفكير بالذهاب لانتخابات نيابية مبكرة

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أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إلى أنّه "من الواضح أن بعض الأفرقاء الذين كانوا يؤيدون مرشحًا للرئاسة الآن يريدون الذهاب إلى الوسط، وإن لم نتفاهم مع بعضنا لن نحل هذه المعضلة".

وفي تصريح له من مجلس النواب عقب لقائه رئيس المجلس نبيه بري، شدد بو صعب على أنّ "التفاهم يحتاج إلى حوار والبلد لا يتحمل 3 أشهر"، معلنًا "أنني تمنيت على بري أن نبدأ بالتفكير بانتخابات نيابية مبكرة، طالما أن المجلس الحالي عاجز عن انتخاب الرئيس، وبري لم يعترض على هذا الكلام وقال لنرى ما سوف يحصل في الفترة المقبلة".