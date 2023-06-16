بُشرى للبنانيين الراغبين بدخول الإمارات.. هل رُفع الحظر؟

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أعلن سفير لبنان في الإمارات فؤاد شهاب دندنش، اليوم الجمعة، أنّه "بعد مساعٍ مكثّفة بين أبو ظبي وبيروت، وتجاوب صادق وبنّاء، أستطيع التأكيد للبنانيين الراغبين بزيارة ربوع الإمارات الشقيقة، أنّ بإمكانهم تقديم طلب للحصول على تأشيرة الزيارة، ، وكالمعتاد، عبر مكاتب ووكالات شركات السفر المختلفة".



وكان مسؤول إماراتي قد قال لـ"رويترز"، أمس إنّ "بلاده سترفع خلال الأيام المقبلة حظرًا مؤقتًا على منح تأشيرات دخول للمواطنين اللبنانيين".



وقال المسؤول الإماراتي إن "القيود المؤقتة ترجع لمخاوف أمنيّة وتخضع لمراجعة مستمرة" ،وأنها "ستُرفع عن فئات محددة من التأشيرات خلال الأيام المقبلة"، ولم يستطرد في التفاصيل.