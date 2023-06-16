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"سرقة سيارات"... شعبة المعلومات تكشف هويات العصابة

16
JUNE
2023
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صدر عن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه، "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، وبعد ان أقدم مجهولون بتاريخ 24-5-2023 على تنفيذ عملية سرقة سيارة نوع "هيونداي توكسون" من محلة بقنايا، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات جهودها لتحديد المتورطين بعملية السرقة".

وأضاف، "بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، تمكنت هذه الشعبة من تحديد هوية المتورطين بالعملية المذكورة وهم كل من: ج. ح. (مواليد عام 1994، سوري)، ع. س. (مواليد عام 1988، لبناني)، أ. ج. (مواليد عام 2003، سوري)، ب. ج. (مواليد عام 1994، سوري) م. ب. (مواليد عام 2003، سوري)".

وتابع البلاغ، "بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة نتج عنها توقيف الأول في محلة عمشيت، والثاني في محلة المحمرة على متن سيارة نوع "هيونداي i10" لون أبيض المستخدمة في عملية سرقة "التوكسون" فتم ضبطها، والثالث والرابع في محلة جبيل والخامس في محلة جونية بتفتيشهم والسيارة تم ضبط أدوات تستخدم في عمليات السرقة".

وأشار إلى، أن "بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ العديد من عمليات سرقة السيارات من مختلف مناطق جبل لبنان وبخاصة السيارات نوع "توكسون" ونقلها الى البقاع تمهيدا لتهريبها الى داخل الاراضي السورية".

ولفت البلاغ، أنه "تم حجز سيارة الهيونداي عدلياً. أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

وأوضح، إنّ "أحد الأسباب الرئيسة لسرقة السيارات الحديثة الصنع أنّها غير مزوّدة من الشّركة المصنّعة بجهاز IMMOBILIZER الذي يمنع تشغيل محرّك السّيّارة بغير مفتاحها، ولا سيّما بعض السيارات من نوع "كيا" و"هيونداي"، فتصبح حالتها مماثلة لسرقة السيّارات قديمة الصنع".

واستكمل، "تحذّر هذه المديرية العامة مالكي السيارات، وجوب أخذ الحيطة بصورة مستمرّة للحدّ من تعرّض سياراتهم للسرقة. ويمكنهم اتخّاذ بعض إجراءات الحماية، أهمّها: تركيب أجهزة بطريقة احترافية يصعب على السّارق الوصول إليها، كجهاز IMMOBILIZER، أو جهاز GPS، أو MINI GPS، أو مفتاح سرّي لمنع تشغيل السيّارة، أو وضع قفل المِقوَد..."
وختم، "يُفضّل ركن السيّارة في أماكن مقفلة، أو في أماكن مُضاءة ومجهّزة بكاميرات مُراقبة إذا أمكن".

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