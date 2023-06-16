"الثنائي": الجدار المقفل سياسيا ورئاسيا لا يَكسره إلّا الحوار

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أبلغت مصادر «الثنائي» إلى «الجمهورية» قولها: انّ الجدار المقفل سياسيا ورئاسيا لا يَكسره إلّا الحوار، وهو ما أكد عليه الرئيس بري، ببيانه الأخير الذي يضع الجميع امام مسؤولياتهم، وتغليب مصلحة لبنان اولاً، بعيداً عن منطق المزايدات والمكابرات والحسابات الضيقة.

واذ أكدت المصادر أن لا عذر لأحد بالتخلّف عن مسار الحوار، ، قالت إنّ هذا واجب على الجميع، لأنه السبيل المُتاح امامنا لتجاوز ما نحن فيه من ازمة او ازمات خانقة، ومع الاسف لو انهم استجابوا الى دعوات الحوار التي سَبق للرئيس بري ان أطلقها لكنّا انتخبنا رئيساً للجمهورية قبل سبعة اشهر، ووفّرنا على لبنان كل هذا التخبط، وكل هذه الاصطفافات الخطيرة.