عناوين الصحف ليوم الجمعة 16 حزيران 2023

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الأخبار: مسؤول سعودي: التوافقات الإقليمية تحسم رئاسة لبنان

همس حول دور العلولا... وانتظار لنتائج لقاء بن سلمان وماكرون

نصف الشاطئ اللبناني لا يصلح للسباحة

الديار: ترقب داخلي لنتائج القمة الفرنسية ــ السعودية: باريس تحاول اقناع الرياض «بالسلة»

«المعارضة» تفضل الدعوة الى الانتخاب على الحوار والارقام تضع «التيار» امام خيارات صعبة...!

مؤتمر بروكسل يزيد المخاوف: تجاهل لمخاطر النزوح



نداء الوطن: ماكرون ووليّ العهد السعودي يناقشان اليوم "الاستقرار في لبنان"

المعارضة: أزعور مرشح توافقي وليسحب "الثنائي" مرشحه الفاشل



البناء: وزير خارجية عمان: واشنطن وطهران قريبتان من التوصل لاتفاق حول النوويّ والسجناء والأموال مفوّض السياسة الخارجية الأوروبية: لا نوافق خيار الجامعة العربية لكننا سنراقب تطبيقه إيجابياً الاستعصاء الرئاسي ينتظر لقاء ماكرون وابن سلمان وزيارة لودريان بعد انسداد أبواب الداخل

اللواء: صدمة «الرهانات المأزومة»: تسليم لبناني بالترياق الفرنسي - السعودي

رواتب تموز بند على جدول تشريع الإثنين.. وعودة الضغوطات بين المصارف والمودعين



النهار: تثبيت "تحالف أزعور" عشية لقاءات باريس



الجمهورية: باريس والرياض: دفع العربة الرئاسية



l'orient le jour: Pour l’opposition, pas de « plan C »

La prochaine bataille sera celle de la consolidation du score de Jihad Azour.