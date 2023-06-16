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عناوين الصحف ليوم الجمعة 16 حزيران 2023

16
JUNE
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الأخبار: مسؤول سعودي: التوافقات الإقليمية تحسم رئاسة لبنان

همس حول دور العلولا... وانتظار لنتائج لقاء بن سلمان وماكرون
نصف الشاطئ اللبناني لا يصلح للسباحة

 

 

 

الديار: ترقب داخلي لنتائج القمة الفرنسية ــ السعودية: باريس تحاول اقناع الرياض «بالسلة»
«المعارضة» تفضل الدعوة الى الانتخاب على الحوار والارقام تضع «التيار» امام خيارات صعبة...!
مؤتمر بروكسل يزيد المخاوف: تجاهل لمخاطر النزوح

 

 


نداء الوطن: ماكرون ووليّ العهد السعودي يناقشان اليوم "الاستقرار في لبنان"
المعارضة: أزعور مرشح توافقي وليسحب "الثنائي" مرشحه الفاشل

 

 

 


البناء: وزير خارجية عمان: واشنطن وطهران قريبتان من التوصل لاتفاق حول النوويّ والسجناء والأموال مفوّض السياسة الخارجية الأوروبية: لا نوافق خيار الجامعة العربية لكننا سنراقب تطبيقه إيجابياً الاستعصاء الرئاسي ينتظر لقاء ماكرون وابن سلمان وزيارة لودريان بعد انسداد أبواب الداخل

 

 

 

اللواء: صدمة «الرهانات المأزومة»: تسليم لبناني بالترياق الفرنسي - السعودي
رواتب تموز بند على جدول تشريع الإثنين.. وعودة الضغوطات بين المصارف والمودعين

 

 

 


النهار: تثبيت "تحالف أزعور" عشية لقاءات باريس

 

 

 


الجمهورية: باريس والرياض: دفع العربة الرئاسية

 

 

 


l'orient le jour: Pour l’opposition, pas de « plan C »
La prochaine bataille sera celle de la consolidation du score de Jihad Azour.

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