أسرار الصحف ليوم الجمعة 16 حزيران 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال قيادي في 17 تشرين إنه لم يتفاجأ بتموضع 7 نواب مع 14 آذار، لكنه فوجئ باثنين تحدّثا عن تجرّع السم ولم تكن علامات سطوة السفارات عليهما ظاهرة ولا يزال يأمل بعودتهما إلى الأصول، وأنه أساء الظن بنائبة شابّة بقيت صامدة وصوّتت لزياد بارود يريد أن يعتذر منها.

اللواء: أسرار

همس

نصح مرشح رئاسي، استناداً إلى معطيات صديقاً له، بألَّا يستعجل قبول الترشُّح قبل حسم التوافق على ترشيحه دولياً ومحلياً..

غمز

ترددت معلومات عن عودة قضاة إلى الاضراب، ما لم تحدث استجابة لمطالبهم، بتحسين أوضاعهم المالية..



لغز

يعرف رئيس تكتل نيابي معرفة لا يرقى إليها الشك من هو النائب الذي كان إلى جانبه، وأضاف اسم عائلة مقاول لبناني يوم الاقتراع..



نداء الوطن: خفايا

عُلم أن وزير الشباب والرياضة جورج كلاس مستاء من التعرض لشخصه في خلال حلقة تلفزيونية عبر تلفزيون لبنان، وقد وجّه كلاس إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كتاباً يسأل فيه: هل أصبح تلفزيون الدولة منصة للتهجم على أعضاء الحكومة، ورافعة للبعض على حساب القانون؟ مؤكداً أنّه سيثير الموضوع في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

تبيّن أنّ من صوّت باسم جهاد العرب في صندوق الاقتراع يوم الأربعاء هو نائب من خارج «التيار الوطني الحر» مقرّب من مرجع حكومي تقصّد تعليم ورقته بهذه الطريقة بعد اتفاق مسبق حصل معه لإلغاء صوته من رصيد جهاد أزعور.

لوحظ أنّ بعض النواب تصرفوا كـ»نواطير» على زملاء لهم خلال الجلسة الإنتخابية لرصد ما سيدوّنونه على أوراقهم وللتأكد مما اذا كانوا سيلتزمون بقرارهم أم لا.