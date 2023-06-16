السعوديّة لم تتدخّل بانتظار حلول "دور لبنان"

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بعض ما جاء في مقال محمد علوش في الديار:

...كان ارتياح كامل للموقف السعودي من الإنتخاب الرئاسي، فهو يؤكد بحسب مصادر الثنائي الشيعي أن "دور" لبنان لم يحن بعد، والمملكة تترك التفاصيل الرئاسية لتسوية منتظرة ولو بعد حين.

وبحسب المصادر، اما وقد كان الموقف السعودي حياديا، فهذا الأمر يفتح الباب أمام المزيد من التفاوض. لذلك هو لم يفقد الأمل بعد، بانتظار ما ستؤول اليه الاتصالات التي ستجري خلال أيام قليلة، سواء في فرنسا من خلال اللقاء الذي سيجمع ولي العهد السعودي محمد سلمان والرئيس الفرنسي ماكرون، أو من خلال لقاءات أخرى قد يُطرح فيها الملف اللبناني، كزيارة وزير الخارجية السعودي الى طهران نهاية الأسبوع.