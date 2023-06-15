خاص - مروان شربل للـtayyar.org: الفراغ سيطول والأزمة ستستمر في هذه الحال...

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غريس مخايل-

اعتبر وزير الداخلية السابق مروان شربل في حديث عبر الـtayyar.org أنه اذا أردنا قراءة مشهد جلسة الأربعاء فيجب القول إن سليمان فرنجية حاز على عدد أصوات أكثر مما كان متوقعاً وجهاد أزعور حاز على أصوات أقل مما هو متوقع، ولكن اذا بقي الفريقان "متمترسان" كلّ خلف مرشحه، فالفراغ سيطول، والأزمة ستستمرّ لأن لا أحد يقدر على فرض مرشحه رئيساً للجمهورية.

واعتبر شربل أن هناك قسماً من النواب لا يزال متردداً والدليل أنه كانت هناك أصوات ذهبت باتجاه الورقة البيضاء وأخرى حملت الشعارات وغيرها، مشيراً في الوقت نفسه الى ضرورة الذهاب الى حوار من دون شروط وشروط مضادة لأن لا حل الا بهذا الأمر.

وشدد شربل على أن عامل الثقة مطلوب للحوار لكي يتمكن من خلاله الافرقاء الاتفاق اما على سليمان فرنجية اما على جهاد أزعور اما على اسم ثالث.

وردّاً على سؤال حول امكانية ان يكون هو مرشح تقاطع اجاب شربل: "أنا حاضر وموجود على الساحة السياسية ولكن أنا لا أركض خلف أحد ولا أستجدي أحداً، ولا"بروح عند حدا".