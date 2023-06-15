أمن الدولة أقفلت محالا لتعبئة المياه جنوباً بالشمع الأحمر...لعدم توافر المواصفات المطلوبة

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كشفت دورية من مكتب أمن الدولة في صور على عدد من المحال المخصصة لتكرير المياه، برفقة مندوبين عن وزارة الاقتصاد، حيث تم تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين، عملا بإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان.



في بلدة عين بعال، تم تسطير محضر ضبط في حق اللبناني م. س.، لمخالفته المواصفات المطلوبة.

وتم تنظيم محضر آخر في حق المواطن ف. ب. وختم محله بالشمع الأحمر لوجود بكتيريا في المياه.



في بلدة حناويه، تم تسطير محضر ضبط في حق المواطن ق. ق. وختم محله بالشمع الأحمر لاحتواء المياه على بكتيريا .



أما في بلدة صديقين، فقد تم تسطير محضري ضبط، وتم ختم محلين بالشمع الأحمر لاحتواء المياه على بكتيريا ومخالفتها المواصفات المطلوبة.