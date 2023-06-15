بو حبيب: عودة النازحين حق يجب ممارسته

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أكّد وزير الخارجية والمغتربية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب أنّ عودة النازحين حق يجب ممارسته بناءً على اختيار الفرد الحر والمستنير.



وقال: "لقد دعا لبنان مرارًا وتكرارًا إلى تقديم دعم أكبر من المجتمع الدولي لتحمل العبء ولكن الاستجابة لم تكن كافية مما جعل لبنان يتحمل التكلفة الباهظة لاستضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين وفي هذا الصدد"، مشدّدا على مشاركة الرأي المعبر عنه بأن العودة حق يجب ممارسته بناءً على اختيار الفرد الحر والمستنير.



واضاف: ":نحن بحاجة إلى إجراءات متسارعة ودعم ملموس من شركائنا الدوليين لأن عبء هذه الأزمة مسؤولية مشتركة بين البلدان المضيفة ومجتمع المانحين".



واشار الى أنّ لبنان يتحول إلى مخيم ضخم للاجئين في شرق البحر الأبيض المتوسط مع خطرالاضطرابات الاجتماعية التي تلوح في الأفق على مستقبله.