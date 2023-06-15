رد عنيف من حجار على بوريل حول النازحين السوريين: نبرة متعالية

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أوضح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار عبر تويتر بالقول: نبرة متعالية، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

@JosepBorrellF

مجددا خلال "مؤتمر دعم سوريا والمنطقة" في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي لن يختار مسار التطبيع مع النظام السوري وبالتالي عودة النازحين السوريين إلى بلدهم غير ممكنة حاليا، كما وعد الدول المضيفة بدعم مادي.

نحن نحترم خياركم الإنساني وعملنا على أساسه خلال السنوات ال 12 المنصرمة ولكن نتيجته لم تكن جيّدة لا على النازحين السوريين ولا على المجتمع اللبناني المضيف لهم.



وأضاف حجار: أما بالنسبة لخياركم السياسي، لقد أثبت فشله منذ 12 عاماً، ولكن نحن مستعدون لدعمه إذا ما قررتم إستقبال حوالي 7 ملايين نازح سوري في أوروبا، على أن تعيدونهم إلى بلدهم عند بلورة حلّ سياسي واضح للأزمة السورية ومقبول بحسب مقاييسكم.

@EU_Commission

@EUinLebanon