عقل: تصرف من MEA هو مثال عن الرجعية الإدارية والإستهتار في تطبيق الأصول والقوانين!

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غرد عضو المكتب السياسي وديع عقل عبر حسابه على "تويتر":

للأسف الشديد استاذ @JLKHALIFE

هذا التصرف من MEA هو مثال عن الرجعية الإدارية والإستهتار في تطبيق الأصول والقوانين. والأخطر هو سكوت هيئات الرقابة النيابية والقضائية منذ سنوات لقاء منافع خاصة. تحياتي.

وكان الخبير والاستشاري في قوانين الضمان الاجتماعي والعمل الاستاذ جوزيف خليفة غرد:

بالرغم من ان القانون 220 المتعلق بحقوق المعوقين سمح لهم بالتنقل والسفر في وسائل النقل العام، واسعار مخفضة رفض طيران لبنان الرسمي تخفيض بطاقات السفر لبعثة لبنان الى الاولمبياد الخاص في برلين ، فتولى الطيران التركي Turkish Airlines هذه الخدمة وله الشكر ، #جزيرة القراصنة