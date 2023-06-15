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نواب قوى المعارضة: نؤكّد استمرارنا في دعوة الجميع إلى التلاقي على ترشيح جهاد أزعور

15
JUNE
2023
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اعتبر نواب قوى المعارضة في بيان، أن "الجلسة الانتخابية بالأمس اثبتت بدون أدنى شك، أن الغالبية الكبرى من ممثّلي الشعب اللبناني ترفض بوضوح المرشح المفروض من فريق الممانعة، إذ لم يَنل، وبالرغم من جهود الحشد وكل الضغوط التي مورست في الأيام الماضية، سوى 51 صوتًا مقابل 77 نائبًا صوّتوا ضد هذا الترشيح، بل أكثر من ذلك، فقد انتخب 59 نائبًا المرشّح الوسطي جهاد أزعور الذي تلاقت عليه قوى سياسيّة مختلفة بهدف كسر الجمود الرئاسي، علمًا أن عددًا إضافيًا من النوّاب والكتل كانوا قد أعلنوا صراحة عن نيّتهم التصويت له في الدورة الثانية".

وقال البيان: "هذه الدورة الثانية التي لطالما عمل رئيس المجلس وفريقه السياسي على منع انعقادها، فلو قدّر لها أن تُعقد بالأمس، لكان لدينا رئيس منتخب للجمهوريّة اللبنانيّة إسمه جهاد أزعور. ولكن سياسة الفرض ومنطق الهيمنة ونهج التعطيل، أساليبٌ وأدواتٌ إحترفها فريق الممانعة منذ سنوات وخصوصا منذ أن أحكم قبضته على كامل مفاصل الدولة".

وأكد نواب قوى المعارضة أن "منطق التعطيل والفرض هو تحديدًا ما نواجهه وقد تلقّى هذا المنطق صفعة مدوية جرّاء نتيجة التصويت بالأمس، الذي أنهى عمليًا حظوظ وإمكان فرض مرشّح فريق الممانعة على اللبنانيين".

وقال البيان: "إنّنا نؤكّد استمرارنا في دعوة الجميع إلى التلاقي على ترشيح جهاد ازعور، وإنّنا كما سبق وأعلنّا، نكرّر أنّه المرشّح الذي تنوي المعارضة التقاطع عليه بهدف إيصاله إلى سدّة الرئاسة من أجل إطلاق مسيرة الإنقاذ المطلوبة وإعادة إحياء المؤسسات".

والنواب الموقعون على البيان هم:

جورج عدوان، سامي الجميل، وضاح الصادق، ميشال معوض، ميشال الدويهي، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، مارك ضو، ستريدا جعجع، نديم الجميل، الياس حنكش، أشرف ريفي، سليم الصايغ، جورج عقيص، نزيه متى، سعيد الاسمر، فادي كرم، كميل شمعون، غياث يزبك، أديب عبد المسيح، رازي الحاج، ملحم الرياشي، شوقي دكاش، انطوان حبشي، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، زياد الحواط، ايلي خوري، غادة ايوب، جهاد بقرادوني وبلال الحشيمي.

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