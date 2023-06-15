living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"برعاية وزير السياحة"... إطلاق برنامج لجنة مهرجانات جونيه الدولية

15
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أطلقت لجنة مهرجانات جونيه الدولية برنامجها في نسخته الـ11 لصيف ٢٠٢٣، في مؤتمر صحافي في صالة السفراء في "كازينو لبنان" برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار وحضوره ووزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ورئيسة اللجنة زينه افرام وحشد من الإعلاميين والفاعليات الاقتصادية والسياحية وممثلين عن المجتمع المدني.

وجاء البرنامج على الشكل التالي:

"- مساء الأربعاء ٢٦ تموز: يستضيف المهرجان المطربة اللبنانية العالمية عبير نعمه من أجمل الأصوات في العالم العربي حيث يُسافر جمهورها عبر ألحان أغانيها وكلماتها الراقية إلى فترة الزمن الجميل، حيث ستقدم باقة من أجمل أغانيها.

- مساء الأحد ٣٠ تموز: أمسية وطنية عاطفية بعنوان "لبنان حكاية حب" بإشراف الشاعر الكبير نزار فرنسيس وأداء المغنية كارلا شمعون التي تحاكي بها حب الوطن والتضحية بحبها.

- إطلاق مسابقة تصوير فوتوغرافية وطنية للهواة والمحترفين هدفها تسليط الضوء على جمال طبيعة لبنان وثقافته حيث سيتثنّى لكل مشترك إعطاء وجهة نظره الخاصة بصورة احترافية مبدعة لإظهار وجه لبنان الحضاري والسياحي والثقافي. لجنة التحكيم مؤلفة من اختصاصيين تقوم باختيار أجمل الصور كما سيتمكن الجمهور من المشاركة في التصويت عبر موقع المسابقة.

 

- النتائج النهائية للمسابقة ستعلن خلال احتفال خاص في صالة السفراء في كازينو لبنان نهار الثلاثاء ٢٢ آب ٢٠٢٣.

يُذكر أن هذه العروض ستُقام في صالة السفراء في كازينو لبنان وستُعرض البطاقات في جميع مراكز بيع Ticketing Box Office".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   