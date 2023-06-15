"تحتوي على براز بشري وحيواني"... ختم 5 معامل لتعبئة المياه بالشمع الأحمر

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أقفلت مصلحة الاقتصاد في الجنوب وبمؤازرة جهاز أمن الدولة مكتب صور، خمسة معامل لتعبئة المياه في قرى قضاء صور (عين بعال- باتوليه-حناويه- صديقين) وذلك بإشارة من النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي رهيف رمضان بعد أن أتت نتائج التحاليل الجرثومية للمياه المأخوذة من المعامل غير مطابقة للمواصفات وبعضها يحتوي على براز بشري وحيواني.



وقد نظم محاضر ضبط بحق أصحاب المعامل المخالفة، وأقفلت بالشمع الأحمر، وحجزت المحتويات جميعها من معدات وعبوات معبأة بالمياه.



وتجدر الإشارة إلى أن، هذه الجولات ستستكمل في باقي المناطق والنتائج ستظهر تباعا.