قام بتعذيب جروَيْ كلاب والإجهاز عليهما بهدف التسلية..!

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بتاريخ 11-6-2023، انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لشخصٍ مجهول الهويّة يقوم بتعذيب "جرو كلب" حيث قام بركله وشنقه وضربه، الأمر الذي أثار استياء المواطنين. على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة في خلال ساعات معدودة، من تحديد هويّته وهو المدعو: س، د (من مواليد العام ٢٠٠٦ لبناني).

وقد أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.

وبتاريخ 12-6-2023، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات، وبأقل من ٢٤ ساعة، من توقيفه في بلدة جرفا - حاصبيا.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتعذيب جروَيْن والإجهاز عليهما، بهدف التسلية والتباهي.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.