رجا سلامة يتغيب عن المثول امام القاضي أبو سمرا!

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تغيّب رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان عن الجلسة التي كانت مقررة اليوم امام القاضي شربل أبو سمرا، فيما حضر وكيله وقدم معذرة طبية.

من جهتها، عارضت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلينا اسكندر ما قدم محامي سلامة من أوراق وطالبت بتعيين طبيب شرعي للتحقق من صحة رجا سلامة ولمعرفة ما اذا كان يستطيع المثول امام القضاء لاستجوابه.

من جهته، قرر القاضي ابو سمرا قبول المعذرة الطبية وطلب من وكيله تقديم تقرير طبي مصدّق بتاريخ اليوم يظهر حالة رجا سلامة الطبية على أن يبرز التقرير خلال 3 ايام، من أجل أن ينظر بعدها بطلب تعيين طبيب شرعي.

كذلك، أرجأ القاضي ابو سمرا الجلسة إلى 12/7/2023 بدعوة المدعى عليهم كافة.