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كتل هوائية حارة في طريقها إلينا!

15
JUNE
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل وملحوظ على الجبال، وفي المناطق الداخلية، وبداية انخفاض تدريجي في نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ورطب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الجمعة، حيث يتأثر لبنان تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية ومصر، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى بعد ظهر يوم السبت حيث تنحسر تدريجيا مع بعض التقلبات المحلية حتى بداية الأسبوع المقبل. 


الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل، وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مع تشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة ورياح ناشطة أحيانا.

الجمعة: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل وملحوظ على الجبال، وفي المناطق الداخلية، وبداية انخفاض تدريجي في نسبة الرطوبة.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، ثم تنخفض بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر، وترتفع نسبة الرطوبة، فيتكون الضباب على المرتفعات وتصبح الأجواء مهيأة لأمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية اعتبارا من المساء، كما تنشط الرياح أحيانا.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية والداخلية، خصوصا فترة قبل الظهر.

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