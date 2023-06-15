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توقيف الرأس المدبّر لعمليات سرقة وخطف!

15
JUNE
2023
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صدر عن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه، "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة سرقة السيارات التي يتم استخدامها لتنفيذ عمليات أخرى كسلب وخطف من مختلف المناطق اللبنانية، ومنها بتاريخ 13-5-2023، حيث أقدم مجهولون على سرقة سيارة رباعية الدفع نوع "شيروكي" لون جردوني من محلة أدما".

وأضاف، "بعد المتابعة التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تبيّن لها أن "الشيروكي" استُخدِم في تنفيذ: محاولة خطف وسلب في محلة المنارة بتاريخ 21-5-2023, خطف عراقيَين في محلة الحمرا بتاريخ 27-5-2023، وتركهم بالتاريخ ذاته في محلة طبرجا، خطف مواطن سعودي بتاريخ 28-5-2023 من محلة أوتوستراد المدينة الرياضية - خلدة".

وتابع، "نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها الشعبة، توصّلت إلى تحديد هويات أفراد عصابة سرقة سيارات تنشط في محافظتي جبل لبنان والبقاع، الذين نفّذوا عملية سرقة السيّارة رباعية الدفع المستخدمة في عمليات الخطف ومحاولة الخطف المذكورة، ومن بينهم الرأس المدبر، ويدعى: أ. ز. (مواليد عام 1996، سوري)، بتاريخ 29-5-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة عين كفرزبد أدى إلى توقيفه وبرفقته شقيقه المدعو: (ع. ز.، مواليد عام 1999، سوري)". 


وأشار إلى أنَّ، "وبتفتيشهما ضبط بحوزة الثاني كمية من حشيشة الكيف و50 حبة كبتاغون، بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه الرأس المدبّر لعصابة سرقة سيارات، نفذّ أفرادها أكثر من 5 عمليات سرقة من محافظتي جبل لبنان والبقاع، ومن بينها سيارة رباعية الدفع نوع "شيروكي" من محلة أدما، كذلك صرّح بأنه كان يتم نقل السيارات المسروقة إلى منطقة البقاع - بريتال وبيعها في المحلة. كما أفاد الثاني بقيامه بترويج المخدرات".

ووفق البلاغ، "أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة".

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