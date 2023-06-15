سوريا.. انفتاح سياسي وانفراجات اقتصادية

روسيا اليوم: مقابلة مع وزير المالية السوري كنان ياغي على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
تصريحات وزير المالية السوري لـRT:
- منتدى بطرسبورغ الاقتصادي أصبح من أهم المنصات العالمية لبحث الأوضاع الاقتصادية ووضع خطط ورؤى للتعامل مع التطورات الدولية
- هناك سعي دولي جدي للعمل على الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب بعد سنوات من الأحادية القطبية التي هيمنت على العالم
- روسيا وسوريا تعملان على تعزيز التعاون الاقتصادي
- سوريا ستوقع على اتفاقات اقتصادية مع روسيا ودول أخرى على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الدولي
- سنعمل على الاستفادة من منتدى بطرسبورغ الدولي لتعزيز فرص النهوض بالاقتصاد السوري
- نرى تراجعا لدور الدولار في التعامل بين الدول وهذا يؤسس لكسر الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي
- هناك خطوات جدية تقودها روسيا والصين لتغيير السياسات الاقتصادية التي هيمنت من خلالها الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي
- العقوبات أصبحت عصا تستخدم لمعاقبة أي دولة في العالم
- أغلب الدول تبحث عن تكتل اقتصادي منافس للغرب
- سوريا تعرضت لتدمير منهجي لبنيتها التحتية واقتصادها
- الحكومة السورية مصرة على التدخل لتأمين حماية السلة الغذائية للسوريين