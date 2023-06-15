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سوريا.. انفتاح سياسي وانفراجات اقتصادية

15
JUNE
2023
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روسيا اليوم: مقابلة مع وزير المالية السوري كنان ياغي على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

تصريحات وزير المالية السوري لـRT:

- منتدى بطرسبورغ الاقتصادي أصبح من أهم المنصات العالمية لبحث الأوضاع الاقتصادية ووضع خطط ورؤى للتعامل مع التطورات الدولية

- هناك سعي دولي جدي للعمل على الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب بعد سنوات من الأحادية القطبية التي هيمنت على العالم

- روسيا وسوريا تعملان على تعزيز التعاون الاقتصادي

- سوريا ستوقع على اتفاقات اقتصادية مع روسيا ودول أخرى على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الدولي

- سنعمل على الاستفادة من منتدى بطرسبورغ الدولي لتعزيز فرص النهوض بالاقتصاد السوري

- نرى تراجعا لدور الدولار في التعامل بين الدول وهذا يؤسس لكسر الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي

- هناك خطوات جدية تقودها روسيا والصين لتغيير السياسات الاقتصادية التي هيمنت من خلالها الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي

- العقوبات أصبحت عصا تستخدم لمعاقبة أي دولة في العالم

- أغلب الدول تبحث عن تكتل اقتصادي منافس للغرب

- سوريا تعرضت لتدمير منهجي لبنيتها التحتية واقتصادها

- الحكومة السورية مصرة على التدخل لتأمين حماية السلة الغذائية للسوريين

روسيا اليوم
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