الأنباء الكويتية: نتائج الجلسة الانتخابية: فريق «الممانعة» الذي رشح فرنجية لم يستطع فرضه

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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:

لم تتجاوز الجلسة الثانية عشرة لمجلس النواب اللبناني التي عقدت امس، بهدف انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، التوقعات السياسية لها، وأتت نسخة طبق الاصل عن الجلسات الإحدى عشرة السابقة من حيث النتائج العقيمة، أو من حيث تطيير نصاب الدورة الثانية، التي كان يمكن أن تنتج رئيسا.

وثمة معنى آخر لنتائج هذه الجلسة الانتخابية، وهو ان فريق «الممانعة» الذي رشح فرنجية، لم يستطع ‏إقناع الفرقاء الآخرين به، أو لم يستطع فرضه على الآخرين، كما يقول نائب رئيس «حزب القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، وهذا كان أيضا لسان حال المرشح السابق ميشال معوض الذي صوت لأزعور، وقال بعد إعلان النتائج: أرفض حملة التخوين التي شنها الفريق الآخر، وأرفض الفرض، وأدعو للعودة إلى انتخاب رئيس يمثل الدولة وليس الدولة ضمن الدويلة.