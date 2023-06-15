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عناوين الصحف ليوم الخميس 15 أيار 2023

15
JUNE
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 الأخبار: الحوار حتماً!

خسارة المساحات الحرجية تزيد 200%

 

 

 

الديار: هل فتحت «جلسة الاحجام» الأبواب للخيار الثالث ام للفراغ الطويل؟
بري يدعو للحوار والتفاهم... باسيل: لا أحد يستطيع تخطي المكون المسيحي في الرئاسة
لودريان ينقل نتائج لقاء ماكرون وبن سلمان يوم الاثنين الى بيروت

 

 

 

النهار: الغالبية لأزعور: استعادة التوازن في الأزمة المفتوحة

 

 



اللواء: «البازل الإنتخابي» : تلاطم داخل جدران البرلمان
بري يجدِّد الدعوة للحوار وواشنطن تنتقد تعطيل النصاب.. و5 نواب تمرَّدوا على باسيل

 

 

 

نداء الوطن: 60 صوتاً لأزعور لولا "الصوت الضائع"... و"الخارجية" الأميركية تُدين تعطيل الجلسة
"الثنائي" المهزوم يعلن "الإنتصار"! وجعجع يطالب بتغيير تركيبة الدولة

 

 



الجمهورية: ملامح تسوية عاجلة في الأفق

 

 


البناء بري يتحدى العقوبات ويربح عليها جولة سيادة… ويفاجئ بمهارة إدارته معركة فرنجية والجلسة / 51 فرنجية مقابل 51 أزعور لولا انقلاب جنبلاط… و75 لـ فرنجية لو لم ينقلب التيار / فرنجية: 24 نائباً سنياً ومسيحياً… وأزعور: 6 سنّة مع تجرّع السم ولا نائب شيعيّاً /

 

 

 

l'orient le jour: Les six leçons du duel Azour/Frangié

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