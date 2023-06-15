أسرار الصحف ليوم الخميس 15 حزيران 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مسؤول عربي كبير يتابع الوضع اللبناني وليس حليفاً لحزب الله في جلسة جمعته بمسؤولين عرب آخرين إنه تلقى دليلاً على أن الحزب خلافاً لما يقوله خصومه لا يُخيف الفرقاء اللبنانيين في خصومتهم معه من خلال مراقبة انفصال حليفه اللصيق التيار الوطني الحر عنه بهذه السهولة، وهذا الابتعاد.

خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن نتائج جلسة الانتخابات أن قوى 14 آذار مع التيار الوطني الحر ونواب التغيير لم تستطع تشكيل أغلبية وأن حجم هؤلاء جميعاً يقارب حجم 8 آذار من دون التيار الوطني الحر الذي كان يُحسَب معها وفق تحالفات الانتخابات النيابية، وهذه النتيجة أبقى من مرحلة انتخاب الرئيس.

اللواء: أسرار

همس

حسب دبلوماسي يتردد على عاصمة أوروبية، فإن الموفد الرئاسي الفرنسي لن يبدأ مهمته من الصفر، بل سيكون لديه خارطة الطريق بعد يوم غد الجمعة..



غمز

سيُفاجأ الموظفون والمتقاعدون أن بيان وزارة المالية عن تحويل مساعدات شهري أيار وحزيران ليس بمهلة، فالتحويل يقف عند 3 مساعدات أو أربع من أصل الراتب فقط على سعر صيرفة..

لغز

تلقَّى حزب بارز بُعيد منتصف الليل معلومات أن المرشح المنافس لن يصل إلى سقف الـ60 صوتاً في أحسن الاحتمالات!



نداء الوطن: خفايا

تبيَّن من خلال بعض الأصوات المسيحية التي نالها فرنجية أن الرئيس نبيه بري يحتفظ بهذه الأصوات على شكل «ودائع» في بعض الكتل، وبعض هذه «الودائع» رفع النتيجة عند سليمان فرنجية.

تشير جهات سياسية إلى أنّ مجريات الجلسة الانتخابية سيترتّب عليها تعذّر إجراء جلسة تشريعية.

طلب نائب شمالي من مرجعية رئاسية الضغط على نائب طرابلسي للانضمام إلى تكتّله فكانت النتيجة أنّ هذا النائب بات في خندق مرجعية رئاسية أخرى.