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بعض ما جاء في مقال علي ضاحي في الديار:

تؤكد اوساط نيابية سنية ان الصوت السني فعل فعله، فباستثناء تكتل «التوافق الوطني» الذي صوت لمصلحة سليمان فرنجية، كان التصويت السني الآخر هو «تصويت سلبي»، اذ سلك تكتل «الاعتدال الوطني» او «قدامى المستقبل» درب التصويت «الابيض» عبر اعتماد تسمية «لبنان الجديد».



وفي حين صوّت عدد من «التغييريين» و»المستقلين» السنّة لمصلحة زياد بارود ومنهم عبد الرحمن البزري، تردد ان النائب اشرف ريفي صوّت لمصلحة ازعور، بينما صوّت النائب ايهاب مطر لمصلحة قائد الجيش جوزاف عون.



وتكشف الاوساط السنية انه باستثناء تكتل «التوافق الوطني» الذي اخذ القرار بتأييد فرنجية لعدد من الاعتبارات الشمالية والانتخابية، والعلاقات التاريخية معه ولا سيما مع آل فرنجية، ينتظر باقي النواب السنّة او في غالبهم القرار السعودي بتأييد مرشح ما، وتغيير الموقف بالبقاء على الحياد. وبذلك ترى الاوساط نفسها ان السعودية وعبر النواب السنّة المتحالفين معها، بغض النظر عن تموضعهم النيابي، تؤكد ان الحسم لم يأت بعد وان «التسوية» لم تنضج بعد، وبالتالي كانت جلسة الامس ساحة اختبار، وإعادة «المتاريس» الى مكانها ،واعادة تنشيط جلسة الرئاسة بعد 6 من الانقطاع، وكذلك فرز الساحة وخلط التحالفات رأساً على عقب.

كما تدعو الاوساط الى ترقب نتائج زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى فرنسا ولقائه بالرئيس ايمانويل ماكرون، وكذلك ترقب لنتائج اللجنة الخماسية المتعلقة بلبنان وملفه الرئاسي.