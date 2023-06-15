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هل فتحت جلسة إنتخاب الرئيس امس الأبواب للخيار الثالث مع دعم معظم الكتل لهذا التوجه؟

15
JUNE
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

هل فتحت جلسة إنتخاب الرئيس امس، الأبواب للخيار الثالث مع دعم معظم الكتل لهذا التوجه، ام يستمر الفراغ الطويل و«تتحلل» الدولة في ظل الكم الكبير من المشاكل الاقتصادية والمالية والصحية والتموينية وغرق المركب فوق رؤوس الجميع، لكن المؤشرات تشير إلى طبخة محلية وعربية ودولية لإنجاز الاستحقاق، وضعت الأسس لها جلسة الأمس.

 

الاستحقاق الانتخابي سيسلك مسارا مختلفا بعد جلسة امس، ودخول أطراف عربية ودولية على الخط مستفيدة من نتائج الجلسة ووضع ما حصل على طاولة الرئيس الفرنسي ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان غدا، على ان يحمل نتائجها مبعوث ماكرون إلى بيروت جان ايف لودريان الاثنين لمناقشتها مع المسؤولين اللبنانيين وجميع الإطراف بما فيهم حزب الله.

 

وحسب معلومات مؤكدة تناقلتها قيادات لبنانية، ان الملف الرئاسي طرح بشكل عابر بين وزيري خارجية الرياض ودمشق في اجتماعهما الأخير في الرياض الاسبوع الماضي وتم التشديد على ضرورة الإسراع بانتخاب الرئيس وانحصر النقاش بالعموميات لكن ما حصل مؤشر إيجابي لجهة فتح هذا الملف. كما يصل الموفد القطري الى بيروت منتصف الاسبوع القادم.

الديار
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