شمعون خالف القوات؟

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خاص tayyar.org-تردد أن رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون خالف قرار تكتل الجمهورية القوية ولم يصوُت للوزير السابق جهاد أزعور.

وتُنتظر ردة فعل القيادة القواتية في حال ثبت هذا التمايز.

وعلق شمعون عقب انتهاء الجلسة الانتخابية بالقول: كفانا انتصارات وهمية.

وكان عبّر علنا عن استيائه من عدم تخصيصه بدعوة الى المؤتمر الذي أعلنت فيه المعارضة تبني ترشيح أزعور، قائلا:" ليست المرة الأولى التي يُستثنى فيها حزب الوطنيين الأحرار فقد تم تغييبنا لسنوات وسنوات خصوصًا في الفترة التي تولى فيها الرئيس دوري شمعون قيادة الحزب مع العلم أننا قمنا بكل ما يمكن للمساهمة في إنقاذ لبنان".

وأكد أن لا معرفة شخصية بأزعور ولم يتواصل معه ولا يعرف حتى برنامجه الرئاسي (…).