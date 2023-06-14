اشتباكات بين الجيش ومسلحين في حورتعلا...!

A + A -

داهمت دورية من الجيش اللبناني مطلوبين، في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك، وتخلل المداهمة عملية اطاق نار ادت الى إصابة المطلوب ز. م. الذي نقل الى مستشفى دار الامل الجامعي في دورس.

وخلال نقل الجريح المطلوب ز. م. الذي اصيب خلال مداهمة في بلدة حورتعلا ونقله من قبل مسلحين الى مستشفى دار الامل الجامعي في دورس، صودف وجود دورية للجيش اللبناني امام المستشفى اشتبكت مع المسلحين، واسفرت الاشتباكات عن اصابة العاملين في حقل الصيانة في المستشفى محمد سمير الرفاعي وهو يخضع حاليا لعملية جراجية بعدما اصيب برصاصتين في رجله وبطنه. فيما توفي ز م متاثرا بجراحه.