قنبلة نديم الجميل..."تستعمل لتثبيت الأوراق والزّينة"!؟

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أفادت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي في بيان بأنه "بتاريخ 13-6-2023، تداولت وسائل الإعلام خبراً عن العثور على قنبلة في شارع سرسق - الجميزة. يهمّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن توضح أنّه قرابة السّاعة ١٣:٣٠ من التاريخ المذكور، عُثِرَ على قنبلة لونها فضي داخل كيس من النايلون في حاوية للقمامة. على الفور، انتقلت دوريّة من الفصيلة المذكورة وخبير المتفجرات إلى المكان وتبيّن أنّ القنبلة غير حقيقية. من خلال المتابعة، تمكّنت عناصر الفصيلة من تحديد مصدر القنبلة غير الحقيقية، وهو مركز إحدى الشّركات في "سنتر صوفيل". من خلال استماع إفادة زوجة مالك الشّركة: م. أ. (من مواليد عام ١٩٧٩، لبنانية) صرّحت بأنّ القنبلة المذكورة غير حقيقية وتستعمل لتثبيت الأوراق والزّينة، وقد عملت على رميها وأغراض أخرى غير مهمّة في الحاوية، بعد قيامها بتنظيف مكتب زوجها".