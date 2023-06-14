خاص - أبي خليل للـtayyar.org: لنقتنص الفرصة ونذهب إلى الحوار من دون مكابرة...

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غريس مخايل- أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل للـtayyar.org أنه بالأرقام تم دحض كل ما حُكي عن عدم التزام عدد من نواب التيار الوطني الحر بالتصويت لجهاد أزعور لأنهم جميعاً التزموا بالأمر. وأضاف أبي خليل أن في التيار مساحة واسعة للنقاش وإبداء الآراء المختلفة لكن حين يتم اتخاذ قرار محدد، يلتزم الجميع به. وقال: "يلي بدو يحكي عالتيار يخبرنا عن مساحة النقاش داخل حزبه".

وعن الأرقام التي حاز عليها كل مرشح، أشار أبي خليل الى أننا لم نتفاجأ بالارقام لأنها كانت أحد السيناريوهات المتوقعة، وبدلاً من المكابرة وادعاء الانتصارات فلنقتنص الفرصة ولنذهب الى حوار.