living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برلمان كندا أقر مشروع قانون تسمية تشرين الاول بـ"شهر التراث اللبناني"!

14
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقر البرلمان الكندي اليوم، قانون "شهر التراث اللبناني"، وتقرر بموجبه تسمية شهر نوفمبر من كل سنة في كندا على أنه "شهر التراث اللبناني".

وكانت النائبة في البرلمان الكندي عن غرب هاليفاكس لينا مثلج دياب تقدمت بمشروع القانون، بعد تعيينها وزيرة للعدل في نوفا سكوشيا في أعقاب انتخابها العام 2013، وتم لاحقا تعيينها وزيرة للهجرة العام 2015.

وجاء في حيثيات مشروع القانون الذي تقدمت به: "بما أن البرلمان يرغب بالاعتراف والاحتفال بالعلامة التاريخية التي صنعها الكنديون اللبنانيون وما زالوا يبذلونها في بناء المجتمع الكندي، وبما أن الاعتراف والاحتفال بشهر التراث اللبناني في جميع أنحاء كندا من شأنه أن يُشجع الكنديين اللبنانيين على تعزيز تقاليدهم وثقافتهم ومشاركة ذلك مع جميع الكنديين، بناء عليه، نسن الآتي: يمكن الاستشهاد بهذا القانون باسم قانون شهر التراث اللبناني".

 

وكانت تشكلت لجنة عملت على تحقيق هذه الغاية، من أبرز وجوهها قنصل لبنان الفخري في هاليفاكس وديع موريس فارس، وتم اختيار شهر نوفمبر لأن اللبنانيين يُحيون فيه عيد الاستقلال في لبنان وعالم الانتشار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   