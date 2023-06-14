وزير المردة يهاجم أزعور: "دون طعم أو لون"...!

أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري إلى أن ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور بدون طعم أو لون.

وعبر تغريدة له على تويتر كتب مكاري:" إن أكدت جلسة اليوم على شيء فإنما أكدت على تثبيت ترشيح سليمان فرنجية بصفته ترشحاً ثابتاً ينطلق من 51 نائب ملتزم به، في مقابل ترشحاً تقاطعياً لا هوية له ولا لون اتضح مدى هشاشته اقتراعاً ومن خلال التصريحات التي تلت الجلسة."

وأضاف:" نعم للحوار والانفتاح إنطلاقاً من الترشيح الثابت والمستمر لسليمان فرنجيه وليس إنطلاقاً من استراتجيات الاستفزاز والتكتيكات القاصرة."