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جمعية الصناعيين التقت وفد الشركات الايطالية الزعني: لتصنيع منتجاتها الرائجة في لبنان

14
JUNE
2023
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عقدت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني اجتماعا مع وفد من الشركات الايطالية برئاسة مدير المكتب التجاري في السفارة الايطالية في لبنان كلاوديو باسكوالوتشي، وحضور عدد من اعضاء مجلس ادارة الجمعية، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون الصناعي بين لبنان وايطاليا.

الزعني

واشار بيان لجمعية الصناعيين، الى أن "الزعني عرض وضع السوق اللبنانية بعد الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، لا سيما لجهة تراجع الاستيراد ونمو بعض القطاعات الصناعية اللبنانية خصوصا قطاع الصناعات الغذائية، حيث جرى خلق خطوط انتاج جديدة ومتنوعة".

ودعا الزعني "الشركات الايطالية الى الاستثمار في السوق اللبنانية وتصنيع المنتجات التي تشتهر فيها ايطاليا ويُقبل على استهلاكها اللبنانيون، خصوصا ان كلفة تصنيعها في لبنان باتت اليوم اقل من كلفة استيرادها من ايطاليا"، مشيراً الى انه "يمكن للبنان ان يكون بوابة ايطاليا الى الدول العربية والى الأسواق الخليجية نظرا للامتيازات التي يحظى بها الصناعيون اللبنانيون في هذا المجال".

وأكد "استعداد الجمعية لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين الايطاليين وجمعهم مع نظرائهم من الصناعيين للاطلاع على الفرص المتاحة للاستثمار في كل قطاع".

باسكوالوتشي

من جانبه، أشاد باسكوالوتشي بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مبديا رغبة الجانب الايطالي في "إقامة تعاون بين صناعيي البلدين".

ولفت الى "تراجع في حركة التبادل التجاري مع لبنان إذ بعدما كان لبنان يستورد بما مجموعه 2 مليار دولار سنويا من ايطاليا، بات الاستيراد اليوم لا يتجاوز المليار و300 مليون دولار"، مشددا على ان "هناك فرصا حقيقية اليوم لتطوير التعاون التجاري بين البلدين، كما ان ايطاليا تقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين اللبنانيين متى ارادوا الاستثمار في السوق الايطالية".

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